Banguat reporta solidez y estabilidad en el sistema financiero

Las autoridades del Banco de Guatemala destacan un crecimiento sostenido en el crédito al sector privado y una gestión de riesgos eficiente, asegurando que las instituciones bancarias mantienen niveles adecuados de liquidez y solvencia para enfrentar el entorno económico actual.

El sistema financiero guatemalteco muestra señales de robustez y resiliencia, según el más reciente informe presentado por las autoridades del Banco de Guatemala (Banguat).

Durante una conferencia de prensa, Álvaro González Ricci, presidente del Banguat, y Johny Gramajo, gerente económico de la institución, detallaron los indicadores que confirman la estabilidad de la banca nacional frente al entorno macroeconómico actual.

"Queremos reiterar que el sistema financiero de Guatemala se mantiene sólido, solvente y con niveles de liquidez que permiten atender las necesidades de la economía. La coordinación entre la política monetaria y la supervisión financiera ha sido clave para mantener esta estabilidad que hoy reportamos", afirmó González Ricci.

Dinamismo en el crédito

Uno de los puntos clave del informe es el comportamiento del crédito al sector privado. Según las cifras presentadas, este indicador muestra una variación interanual del 14.8 %, una cifra que supera el promedio observado en años anteriores.

De acuerdo con Gramajo, este factor es fundamental para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas, lo que a su vez impulsa el Producto Interno Bruto (PIB) del país.

"El crédito al sector privado continúa siendo un motor importante de la actividad económica. Estamos observando un crecimiento que se explica, en gran medida, por la confianza de los agentes económicos y por unas condiciones financieras que, a pesar de los retos internacionales, siguen siendo propicias para el financiamiento de proyectos productivos y el consumo de las familias", indicó Gramajo.

En cuanto a la solvencia, el gerente económico explicó que los bancos del sistema operan con niveles de capital por encima de los mínimos requeridos. La solvencia del sistema bancario se sitúa en un 16.5 %, significativamente superior al 10.0 % requerido por la Ley de Bancos y Grupos Financieros.

Esta situación garantiza que las instituciones tengan la capacidad de absorber posibles choques externos sin comprometer los ahorros de los guatemaltecos.

Se observa un entorno macroeconómico resiliente, caracterizado por un crecimiento económico sostenido y una gestión prudente de las variables monetarias. (Foto: Banguat/Soy502)

Vigilancia ante el entorno externo

Un aspecto relevante del informe fue el énfasis en el monitoreo constante de los riesgos, especialmente aquellos provenientes del exterior.

Las autoridades señalaron que el Banguat mantiene una vigilancia estrecha sobre la volatilidad de las tasas de interés internacionales y el comportamiento de las economías de los principales socios comerciales.

"Es importante que la población sepa que su dinero está seguro. Los indicadores de solvencia y morosidad no son fruto del azar, sino de una vigilancia constante y de una banca que ha aprendido a gestionar los riesgos de manera responsable, manteniendo siempre el cumplimiento de las ratios de capital exigidas por la Junta Monetaria", enfatizó González Ricci.

Asimismo, la calidad de la cartera crediticia es notable, con un índice de morosidad de apenas el 1.3 %, mientras que la cobertura de cartera en mora alcanza un sólido 385.2 %, detalló Gramajo.

Por su parte, el presidente del Banguat recalcó que la política monetaria ha sido fundamental para mantener la inflación bajo control, lo que genera un ambiente de certidumbre para el sector bancario ante la incertidumbre global.

Ell Banguat proyecta que para el cierre del año el sistema financiero continuará con una tendencia positiva, apoyado por el flujo de remesas familiares y una recuperación económica sostenida en los mercados internacionales.

Durante la presentación del Primer

