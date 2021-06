Ester Espósito habría dejado a Alex Speitzer por mantenido

Según un medio mexicano, la actriz se cansó de mantener a su novio mientras él vivió en España.

Ester Expósito y Alejandro Speitzer habrían terminado su relación y según el medio mexicano TV Notas, la causa habría sido que la actriz le hacía todo al actor y se cansó de mantenerlo durante la estancia de él en España.

El medio entrevistó a una amiga cercana a la española quien le explicó la causa de su ruptura:

Según la fuente Espósito se cansó de que Alex siempre tuvo una mala actitud al presentarlo con ejecutivos para nuevos proyectos, además de mantenerlo y encargarse de los quehaceres de la casa que ambos compartían, al punto de sacarlo a gritos del apartamento de la joven.

“Alex tomó esa decisión (de mudarse a España) el año pasado después de grabar la miniserie "Alguien tiene que morir," pues quiso seguir a Ester, su relación iba de maravilla, además a ambos les estaba yendo muy bien”, empezó la entrevistada.

“Mi amiga ya tiene una carrera consolidada, es muy famosa y alabada en España, por eso Alex creyó que no habría mucho de qué preocuparse y que les iría bien viviendo juntos”.

"Estaba muy enamorada pues Alex es un hombre guapo, sexy y pensaba que al igual que ella, iba a lograr muchas cosas... ella le dijo que no se preocupara, que en España le ayudaría a conseguir proyectos en los medios y con las marcas...”, aseguró la allegada.



“... Alex acababa de terminar las grabaciones de la primera temporada de "Oscuro deseo" y se estaba tomando un descanso en lo que empezaba la segunda y en ese tiempo, ella se dedicó a presentarlo con varios productores y empresarios para que poco a poco fuera entrando al mercado en donde ella está, pero él tenía una muy mala actitud”.

“... Se portaba muy prepotente y odioso cada que ella le presentaba a alguien para que lo incluyeran en algún proyecto o comercial, pues se le hacían muy poca cosa, sólo aceptó ser la imagen de una marca de joyas y artículos de lujo y de una de ropa”, agregó asegurando que no trabajó durante ese tiempo.

“Parecía que estaba de vacaciones. Antes de mudarse habían quedado que ambos pagarían los gastos del depa que ella tiene en Madrid y que los dos lo mantendrían limpio, pero él no le daba dinero y menos levantaba un dedo, ella hacía y ponía todo, también me dijo: ‘Este hombre no entiende y la verdad yo no estoy para mantener a nadie, sólo quiere que yo le resuelva todo pero ningún proyecto que le consigo le acomoda, es muy desgastante’”, dijo, agregando que la actriz "se hartó de tanta desfachatez del tipo”.

Acerca de cómo cortaron dijo que ella metió en las maletas las cosas de Alex y las tiró al pasillo del edificio, asegurando que le dijo: 'Quiero que te vayas, ¡eres un mantenido!’.

También argumentó que Alex se fue unos días al apartamento de un amigo de Ester en lo que arreglaba su regreso a México.

Speitzer comenzó las grabaciones de la nueva temporada de Oscuro deseo.

