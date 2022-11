Esto dice el Insivumeh sobre los retumbos en Villa Nueva

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió un comunicado informando sobre los retumbos y sismos reportados en Villa Nueva

El Insivumeh indica, a través de sus estaciones sísmicas ubicadas en San José Pinula, que en Villa Canales y en los alrededores del Volcán de Pacaya se registró la señal sísmica transitoria a la 20:13 horas.

Sin embargo, la entidad aclara que no se trata de un evento sísmico tectónico, es decir que no hubo un desplazamiento de placas tectónicas, razón por la que no ha sido posible localizar el origen de las señales con precisión adecuada.

Los expertos estiman que dada la hora en la que se registraron las señales sísmicas podrían estar asociadas a los retumbos que la población en Villa Nueva reportó en redes sociales, los vecinos refieren las 20:15 horas del sábado 5 de noviembre como el momento aproximado en que sintieron los temblores y retumbos.

Dado los numerosos reportes de los vecinos de ese municipio, el alcalde de Villa Nueva se reunió en una sesión de emergencia la noche del sábado para tomar las primeras medidas.

Los números para reportar los sismos y retumbos son: