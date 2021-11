Esto podría valer tu cartucho de Pokémon antiguo

Los coleccionistas llegan a pagar una gran fortuna por los cartuchos clásicos de Pokémon, los que algunas personas tienen guardados y empolvados.

Los objetos antiguos que algunas personas conservan podrían tener un precio inimaginable.

Tal es el caso de los cartuchos de videojuegos de Pokémon, los cuales podrían significar una jugosa cifra para las personas que aún los conservan.

Sobre todo si se trata de los más clásicos, pues los coleccionistas andan en busca de nuevos tesoros; entre ellos están: Pokémon rojo, Pokémon amarillo y Pokémon azul.

Estos tres cartuchos son los que tienen más valor, por ser de la primera edición de la famosa saga.

Los coleccionistas podrían llegar a pagar una fortuna que ronda entre los miles de euros.

Do you remember your first Pokémon game?



Perhaps silvery memories fill your mind as you think back on playing Pokémon Silver! pic.twitter.com/6QdqtnlKkq — Pokémon (@Pokemon) September 25, 2019

Este es el precio de las colecciones de Pokémon

El cartucho de Pokémon amarillo y sellado tiene un precio de 23 mil euros(US&26 mil aproximados)

El cartucho de Pokémon azul tiene un precio de 8 mil euros (US$9 mil aproximados)

El cartucho de Pokémon rojo tiene un precio de 10 mil euros (US$ 11 mil aproximados)

Ahora bien, si se encuentran en excelente condición y precintados en su caja, el combo de los tres cartuchos podría valer 12 mil euros aproximadamente (casi US$ 14mil), esto puesto a que son sellados.

Hay usuarios que se dedican a vender sus videojuegos, los cuales consiguieron cuando eran niños, y el valor dependerá del estado de cada cartucho.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

*Con información de Marca.