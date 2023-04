¿Quiénes cantarán durante la coronación del rey Carlos III?

Hace apenas unos minutos la cadena de noticias BBC confirmó la línea de artistas que participarán en la coronación del Rey Carlos III.

El próximo 6 de mayo se estará realizando la coronación de Carlos III, entre las actividades coordinadas está una jornada de voluntariado y un concierto en el castillo de Windsor.

Este concierto se estará realizando el 7 de mayo, y podría llegar a tener una audiencia de 20 mil personas.

Entre los artistas invitados se encuentra Katy Perry, quien dijo estar emocionada por su presentación, y espera que con esto pueda llegar a más gente ya que esta recaudando fondos para la protección de niños.

Otro gran nombre es Lionel Richie, quien se siente honrado, ya que lo considera un evento de una vez en la vida.

También se estará uniendo el cantante italiano, Andrea Bocelli. A él se le une Bryn Terfel y Freya Ridings.

Además, en este concierto se estará reuniendo un grupo que no han tocado juntos desde hace cuatro años. Se trata de Take That que contará con la participación de Gary Barlow, Howard Donald y Mark Owen, pero sin Robbie Williams.

También habrá coros comunitarios y grupos de canto, quienes serán instruidos por Amanda Holden y Morsi Mabuse.

El concierto se transmitirá en vivo en las plataforma de la BBC, los productores del concierto.