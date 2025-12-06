Estos son los detalles sobre el crimen de ganadero en Petén

Según información preliminar, el empresario iba de copiloto y al bajarse del auto, fue atacado.
EN CONTEXTO: Surge otro video del ataque armado contra ganadero y comerciante en Petén
Elder Adan Erazo Orrego, de 41 años, ganadero y empresario de Petén, fue atacado a tiros cuando descendía de su vehículo tipo picop, color rojo, la mañana del viernes 5 de diciembre en la Terminal Nueva de Santa Elena, Flores, Petén.
Según las autoridades, en el lugar del crimen fueron hallados varios indicios como un arma de fuego de calibre no establecido y nueve casquillos.
De acuerdo a la información preliminar, Erazo bajó de su auto, momento que fue aprovechado por el victimario, quien lo venía siguiendo en un vehículo sedán blanco.
Al acercarse, desenfundó su arma y disparó en varias ocasiones, posteriormente se dio a la fuga, dejando abandonado el vehículo en el barrio La Indeca, del municipio de Flores, departamento de Petén.
Bomberos Voluntarios lo trasladaron al Hospital de San Benito, pero al momento de su ingreso falleció.
Erazo presentaba varias heridas, entre ellas en la parte baja y lado izquierdo del abdomen.