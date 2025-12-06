Surge otro video del ataque armado contra ganadero y comerciante en Petén

Estas imágenes muestran el momento en que el auto involucrado huye del lugar y varios vecinos se acercan para auxiliar a la víctima.
EN CONTEXTO: Imágenes del ataque armado contra ganadero y empresario de Petén (video)
Elder Adán Erazo Orrego, empresario y ganadero, fue víctima de un ataque armado la mañana del viernes 5 de diciembre en la Terminal Nueva de Santa Elena, Flores, Petén.
Erazo se movilizaba en su camioneta cuando un sujeto, dentro de un auto blanco, le interceptó el paso y le disparó.
Un nuevo video muestra el momento en que el auto involucrado huye del lugar, mientras el carro de la víctima se queda con las puertas abiertas y las luces de emergencia.
La víctima era conocida en el ámbito ganadero de Petén, solía participar en actividades equinas y en la organización de eventos regionales.
Uno de ellos era el certamen Reina Departamental Ganadera 2025, el cual ha sido cancelado debido a la tragedia.