¡Esperados estrenos! Estas son las novedades que llegan a Universal+ en octubre

En octubre llegan emocionantes estrenos que sorprenderán a la audiencia de los diversos shows de Universal+.

Con la llegada del décimo mes del año, los amantes del terror comienzan la búsqueda de diversas opciones de series y películas que les pongan los pelos de punta.

En ese contexto, Universal+ no se queda atrás y en octubre sorprenderán a su audiencia con ansiados estrenos de todo tipo en los diversos shows que ofrecen.

El equipo del canal de televisión latinoamericano compartió con Soy502 las novedades que llegan a Universal+, y a continuación te las contamos.

From

La serie de terror y suspenso estrenará su segunda temporada con nuevas entidades malignas que torturan a los habitantes del pueblo sin salida.

La nueva temporada que abrirá más incógnitas y también una posible escapatoria para tus personajes favoritos. Podrás disfrutarla a partir del 15 de octubre a las 7:30 PM Guatemala por Universal Premiere.

Poker Face

El detector de mentiras humano Charlie Cale (Natasha Lyonne deOrange is the new black) está a punto de resolver el último caso de esta temporada para tratar de salvar su vida.

Descubre el inesperado desenlace de esta serie con grandes estrellas invitadas en el último capítulo de esta entrega que promete tenernos al filo del asiento con nuevas alianzas y tratos riesgosos el próximo 19 de octubre a las 7:30 PM, hora Guatemala.

The Voice

El aclamado concurso musical de audiciones a ciegas dará a conocer nuevos talentos musicales y las ocurrencias de los coaches no faltarán. Disfruta de un nuevo capítulo todos los martes y miércoles en exclusiva por Universal Reality y al día siguiente en la app de Universal +.

Billions

Mike Prince (Corey Stoll de House of Cards) está a punto de convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos, pero una jugada inesperada pone de regreso a Bobby Axelrod (Damian Lewis de Homeland) quien podría evitar la elección presidencial de Mike. Nuevos capítulos de Billions todos los viernes por Universal Premiere a las 7:30 PM hora Guatemala.

Ghosts

En el final de temporada, Samantha (Rose McIver) y Jay (Utkarsh Ambudkar) administran un hotel boutique plagado de fantasmas. ¿Lograrán obtener buenas reseñas y críticas positivas pese a los espectros? Descúbrelo en el final de temporada de Ghosts el miércoles 4 de octubre por Universal Comedy a las 5:10 PM hora Guatemala.

Blood & Money

La serie documental de la mente maestra de Dick Wolf (creador de las exitosas franquicias Law & Order, Chicago y FBI) llega con diez episodios que presentan un crimen distinto, en donde la clave para resolverlos es siempre seguir el dinero. No te pierdas esta docu serie por Universal Crime a partir del jueves 12 de octubre a las10:30 PM, hora Guatemala.