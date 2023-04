¿Qué pasa por la cabeza de un infiel? Esto es lo que piensa

Hay muchas razones que pueden llevar a la infidelidad, pero ¿qué es lo piensa un infiel antes, durante y luego de serlo?

La infidelidad abarca temas mucho más profundos. La falta de comunicación, la baja autoestima y hasta las hormonas juegan un papel relevante en lo que termina siendo un problema determinante en las relaciones.

El psicólogo Luis Alberto Guigui, experto en terapia de pareja, comentó cuáles eran las razones más comunes por las que se cometía una infidelidad.

Ante la pregunta de ¿qué pasaba por la cabeza de los infieles? Guigui respondió que muchos no piensan que estén a punto de cometer una infidelidad, al parecer no tienen la conciencia plena del acto.

Esto porque cada persona puede interpretar la infidelidad hasta cierto punto. Tal vez para ti mandarte mensajes románticos con alguien ya es infidelidad, mientras que para otros no, a menos que lleguen al acto sexual.

Guigui habló sobre los principales motivos que ha escuchado en su consultorio al realizar terapia de pareja.

Los vacíos emocionales te hacen buscar validación. (Foto: Pexels)

Vacíos emocionales

Para muchas personas la infidelidad es solo una forma de llenar un vacío emocional que deben suplir con intimidad.

Se trata de sentir que pueden conquistar a otra persona, que todavía tienen la capacidad de enamorar y ser deseadas. Por lo mismo buscan validación en otras personas, aunque la tengan con su pareja.

Tabú en la sexualidad

El matrimonio ha sido sacralizado a un extremo en que es muy difícil hablar de temas sexuales, incluso con la propia compañera de vida.

El no poder hablar de fantasías o gustos causa insatisfacción, la cual termina siendo buscada en otras personas. Incluso después del matrimonio, el papel de la esposa termina siendo demasiado puro, por lo que no se puede hacer lo que se considera "sucio" en las relaciones sexuales con ella.

La venganza ocurre cuando la otra persona es infiel primero. (Foto: Pexels)

¿Venganza?

Esto suele suceder cuando la primera persona en tener una aventura es la mujer. El ego del otro se siente herido y comienza una dinámica de competición.

"Como tu lo hiciste, te voy a demostrar que yo también lo puedo hacer", suele pensar la víctima, incluso considera que lo puede hacer mejor que su pareja, entonces el acto desleal ya no tiene que ver con una insatisfacción sino con la recuperación del orgullo.

Infiel de nacimiento

El profesional explica que hay personas que nacen con una tendencia a ser infieles. Estas personas caen fácilmente en las tentaciones por una predisposición hormonal.

En varios estudios se habla del "gen infiel", el cual está dentro de su ADN y genera el deseo y la necesidad de tener múltiples parejas, al grado de no poder estar en una relación monógama. No tienen malas intenciones, pero no pueden evitarlo.

La otra persona lo hace para ganar beneficios económicos. (Foto: Shutterstock)

Adquirir beneficios económicos

¿Alguna vez tu pareja te ha preguntado si le serías infiel por 1 millón de dólares? Pues para las parejas que Luis Alberto ve en sus consultas, esta respuesta suele ser sí.

Es decir, cuando uno de los dos ve la oportunidad de adquirir un beneficio económico por cometer una infidelidad, lo hace sin pensarlo. Puede ocurrir para obtener un ascenso o una oportunidad a otros beneficios.

Finalmente, Guigui explica que esta tendencia también es aprendida. Hay hogares en donde hay aventuras y aprenden de eso, pues no conocen otra respuesta.

La aclaración es que cada caso es especial, y una persona puede tener todos los factores de riesgo para cometer una infidelidad y aún así cometerla.