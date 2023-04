¡Estoy confundido! Tiktoker compara molletes de Guatemala y de México

Un mexicano se sorprendió al probar los molletes guatemaltecos pues afirma que en su país son completamente distintos.

A través de la cuenta de TikTok "El Mexicalteco" el visitante saboreó por primera vez este postre nacional y afirmó que en México un mollete es completamente diferente, porque es un plato salado.

(Foto: Tik Tok)

"Anoche me dijeron si quería comer molletes y yo dije: '¡Qué rico!', en México los molletes son un bolillo (pirujo) con frijolitos calientitos, queso derretido escurriendo por todos lados, cebolla, tomate picado y a veces le ponen jalapeño picado. ¡Delicioso!, claro que se me antojó ", inició.

"Pero cuando me lo trajeron, me dieron una cuchara así que creo que no estamos hablando de los mismos molletes, vamos a ver qué son", dijo. "Confundido en mexicano", escribió en el clip al notar su textura.

Tik Tok.

"Se ve interesante, la verdad no sé qué pensar parece dulce por el juguito que tiene", expresó mientras dio un bocado y describió la textura "tiene como quesito o crema pastelera mmm... ¡Parece un postre muchá!", dijo. "Sorprendido en mexicano", escribió. "¡Está muy bueno!", afirmó.

MIRA EL VIDEO: