“Estoy desecha”, el testimonio de la madre que entregó a su hijo en México

"Estoy desecha", manifestó una madre que entregó a su hijo a la policía de Querétaro, por su presunta participación en los hechos de violencia durante el fin de semana.

EN CONTEXTO: Madre entregó a su hijo acusado de participar en disturbios de Querétaro

Una gran sorpresa y halagos provocó una madre que acudió con su hijo a la policía de Querétaro para entregarlo, luego de su presunta participación en los hechos de violencia que ocurrieron durante el fin de semana.

La información de la entrega fue revelada por la misma Fiscalía de Querétaro, quienes anunciaron ya, la captura de 14 personas.

Luego de que se reveló la acción de esta madre, las redes sociales se llenaron de halagos. Sin embargo, la misma mujer narró por qué entregó a su hijo y qué sintió al hacerlo.

"Ayer fueron a catear mi casa. Él no estaba en mi casa y los policías me dijeron que lo más opcional es que si él se comunicaba conmigo, pues que lo entregara, para bien de él y de nosotros", narró.

La historia de la mujer también fue publicada por la Fiscalía de Querétaro en sus redes sociales. "Yo le dije, las cosas están así y así. Vámonos te voy a llevar a la Distel. No me dijo nada, lo aceptó todo y me dijo que sí. Y pues aquí estamos", dijo con la voz entre cortada.

Mientras que hizo un llamado al resto de las personas para que hagan lo mismo, la mujer manifestó: "Me está rompiendo el corazón, estoy desecha, pero no hay de otra. Aquí estoy y estoy con él".

A toda persona que tenga datos que sirvan a la investigación, acérquense a esta Fiscalía.



Pueden comunicarse al 442 238 7622 y proporcionar información de manera anónima. pic.twitter.com/NK8mnh9Ej4 — Fiscalía Querétaro (@fiscaliaqro) March 9, 2022

Medios mexicanos refieren que el joven quedó vinculado a proceso y que estará en prisión preventiva por, al menos, dos o tres meses, mientras concluyen las investigaciones.

Además, podría enfrentarse a una condena de hasta un año de prisión o podría pagar su sentencia haciendo servicio social.

El pasado sábado 5 de marzo se llevó una batalla campal en el estadio La Corregidora, en Querétaro, México, tras concluir un encuentro entre los equipos Querétaro y Atlas. Hubo hombres, mujeres y niños lesionados. Hay videos en los que se muestra a los aficionados linchando a los hinchas del otro equipo, a quienes los dejaron gravemente heridos y desnudos.