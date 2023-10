Disney+ y Star+ te traen estos estrenos para noviembre

-

Conoce las producciones cinematográficas que llegan a Disney Plus y Star Plus en noviembre.

A partir del 1 de noviembre, las plataformas de streaming sorprenden a sus usuarios con nuevas opciones dentro de su catálogo de series y películas.

Disney Plus y Star Plus no son la excepción ante ello. En ese sentido, ya han salido a luz las producciones que se integran a la plataforma para entretener a su audiencia.

Desde series cómicas, hasta escalofriantes películas acorde a la temporada, ambas plataformas no defraudarán a sus usuarios.

A continuación te dejamos los estrenos de noviembre.

Disney Plus

Series:

Solar Opposites: 1 de noviembre

¡Vaya familia Claus!: 8 de noviembre

Asesinato en el fin del mundo: 14 de noviembre

Escuadrón de élite: 17 de noviembre

Reservation Dogs: 29 de noviembre

Australia: Faraway Downs

Películas:

Brawn GP: una escudería imposible: 15 de noviembre

Menuda nochebuena: 15 de noviembre

Descubriendo el amor en Fairhope: 22 de noviembre

Star Plus

Series

Dulce misterio: 8 de noviembre

Vigilante: 8 de noviembre

Faraway Downs: Australia: 26 de noviembre

El maestro de la evasión: 29 de noviembre

The Kardashians: temporada 4: 30 de noviembre

Películas

Welcome al norte: 1 de noviembre

Quiz Lady: 3 de noviembre

Vacaciones mortales: 8 de noviembre

Malos padres: 8 de noviembre

Assassin Club: 10 de noviembre

Mercy: 12 de noviembre

Sing 2: 12 de noviembre

The Lady Bird Diaries: 13 de noviembre

Profile: 17 de noviembre

Roadrunner: 17 de noviembre

Shohei Ohtani: 17 de noviembre

Sueños: 17 de noviembre

There's something wrong with the children: 17 de noviembre

*Con información de Milenio, Clarín y Cinco Días