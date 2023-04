EE.UU: Estudiante impide un accidente en el autobús escolar

El adolescente que impidió que un autobús escolar sufriera un aparatoso accidente en Estados Unidos.

Recientemente un menor de 13 años impidió que el autobús escolar en el que viajaba tuviera un accidente, esto después de que la conductora se desmayara, según dieron a conocer, el recién pasado jueves, las autoridades locales.

Se trata de un adolescente identificado como: Dillon Reeves, quien "saltó de su asiento, tiró la mochila, corrió hacia la parte delantera del autobús, agarró el volante y consiguió detener" el vehículo en medio de la carretera, explicó Robert Livernois, director de centros de enseñanza públicos de un distrito del estado de Michigan.

Se sabe que la conductora del autobús, llevaba a su casa a unos sesenta estudiantes del Carter College de la localidad de Warren, al norte de Detroit el miércoles 26 cuando "perdió el conocimiento" al volante, precisó un comunicado.

Los padres del estudiante, Steve e Ireta Reeves, afirmaron en la rueda de prensa que su hijo es un "pequeño héroe". (Foto: www.detroitnews.com)

Captado en video

En un video difundido por las autoridades se ve cómo la conductora se desmaya y el estudiante se pone al volante, pisa el freno y logra parar el autobús a pesar del pánico y en medio de los gritos de niños asustados.

Entonces grita a sus compañeros de clase que llamen "inmediatamente" a los servicios de rescate.

La conductora fue hospitalizada y se encuentra en estado estable, según CNN.

Dillon Reeves permitió "evitar lo que podría haber sido un accidente muy trágico", afirmó el concejal de la ciudad Jonathan Lafferty en Facebook.

Así fue como evitó el accidente: