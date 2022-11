Los seres humanos son cada vez menos inteligentes, dice estudio

Varios estudios demuestran que la inteligencia del ser humano ha decaído significativamente.

De acuerdo con el estudio Ragnar Frisch Centre for Economic Reasearch de Noruega, el cual fue publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, el coeficiente intelectual (CI) humano ha descendido.

Los investigadores llegaron a esos resultados luego de analizar a más de 730 mil personas de 18 y 19 años, y con el que se evidenció que el CI ha empeorado con el paso del tiempo.

Además, la investigación da a conocer que el declive del coeficiente intelectual empezó a producirse en las generaciones que nacieron después de 1975.

Cabe destacar que el estudio de Noruega no es el único que confirma la deficiencia de la inteligencia del humano, pues otras investigaciones de países como: Dinamarca, Holanda, Francia, Estonia, Gran Bretaña y Finlandia, coinciden en los resultados, según explicó Ole Rogeberg, Investigador y co autor de Ragnar Frisch Center for Economic Research.

(Foto ilustrativa: OMNESMAG)

¿Es por los genes?

Por muchos años, las teorías apuntaban que la genética era un factor importante de influencia de inteligencia, ya que tiene un componente hereditario y se esperaba que padre con CI alto tendrían hijos con similares características.

Sin embargo, la investigación del Ragnar Frisch Center demuestra características significativas en el CI de hermanos.

"El aumento del CI a lo largo del tiempo, y a hora su disminución, se debe a factores ambientales", dijo Ole Rogeberg.

Finalmente, se dio a conocer que otro de los factores que podría explicar la disminución del CI son los tests de inteligencia, es decir, estos serían absoletos, ya que las pruebtas se centran en métodos de razonamiento sobre los que no se enfatiza los sistemas contemporáneos y no están presentes en estilos de vida de la actualidad.

*Con información de Business Insider.