¿Cuánto tiempo tardarán en realizar estudios en el agujero de Villa Nueva?

El agujero en km 15 de carretera al Pacífico en jurisdicción de Villa Nueva continúa aumentando de tamaño.

Los trabajos para solucionar el problema del agujero en Villa Nueva van a demorar varias semanas, debido a que las autoridades aún esperan los estudios para decidir qué hacer.

El viceministro de Infraestructura, Carlos Quiñónez, dijo que los estudios aún se realizan y pueden demorar cerca de 15 días. Tiempo en el cual el agujero estará en monitoreo.

"Actualmente se están realizando los estudios geofísicos del área para saber cuál es la situación y tomar la decisión adecuada. Esperamos en unos 15 días tener los resultados de estos estudios", dijo Quiñónez en una citación.

Diputados visitan agujero

Diputados del Grupo Parlamentario de Oposición acudieron al agujero en Villa Nueva y cuestionaron que no había personal de ninguna Institución trabajando en el lugar.

Aseguraron que habían citado a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones para que explicara qué están haciendo, pero no acudieron a la cita.