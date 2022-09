Revelan que Eugenio Derbez habría sufrido un infarto y no una caída

La familia había manejado que Eugenio habría sufrido un accidente que repercutió en el hombro, pero una nueva versión asegura que el famoso tuvo un infarto.

El paparazzi Pierre Rojas explicó en exclusiva al programa "Chisme no like" que hay algunas inconsistencias de la salud de Eugenio, pues no está en recuperación en la sección de traumatología tras su cirugía, esto ha hecho dudar de que haya sido un accidente.

Rojas ha hecho guardia en el hospital donde está el famoso y explicó que hay mucho hermetismo y dudas: “hasta el día de ayer no estaba en esa sección... se rumora que son temas del corazón, hablamos de infarto, situaciones más extremas, no se ha hablado con claridad", explicó.

El presentados Javier Ceriani dijo: “se habló de un infarto”, y Rojas continuó detallando, que la información es un misterio.

Los presentadores comentaron: "no podemos entender por qué el misterio, si (el accidente) fue en una producción y estos rumores tan fuertes de un infarto, es lamentable”.

