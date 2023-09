Exbailarina de Shakira arremete contra la cantante y denuncia "malos tratos"

-

La cantante colombiana no ha dejado de recibir acusaciones por parte de exempleados, quienes aseguran haber sufrido malos tratos.

Desde que Shakira estrenó su nueva canción titulada "El Jefe" junto a Fuerza Regida, la colombiana no ha dejado de ser tema de conversación por varios razones.

El tema musical va dedicado a esos "malos jefes" que en ocasiones se aprovechan de sus empleados. E irónicamente, ahora una exbailarina de la colombiana arremetió contra ella por presuntos "malos tratos" cuando trabajaban juntas.

Se trata de Jenny García, quien también fue bailarina para el programa "Venga la Alegría". Durante una reciente emisión de programa "Se te estuvo di y di" en YouTube, la mexicana contó que cuando bailaba en los shows de la colombiana, le quedaron a deber unas fechas.

Pero además, aseguró que Shakira tuvo una actitud grosera con ella y que incluso una vez la sacaron de su camerino solo para que la cantante pudiera entrar al baño. "Trabajé con ella y a la señora ya no la respeto (...) yo le perdí el respeto desde que trabajé con ella", expresó.

Parece que Shakira critica a los malos jefes, pero ella misma es uno según comenta Jenny García #Shakira #JennyGarcia pic.twitter.com/mJ8AIhW5S3 — Melody (@MelodyWork) September 25, 2023

"Me sacó de mi camerino, estaba yo en topless en el Palacio de los Deportes, entró a mi baño porque el baño de la señora se rompió y seguridad nos sacó y ella entró y se salió, ni un gracias, ni un disculpen chicas", relató García.

Ante las declaraciones de la bailarina, el conductor Sebastián Reséndiz del programa "Hoy" arremetió contra ella para decirle que se estaba aprovechando de la fama de Shakira.

"Me caes muy bien y este zarpazo me duele propinártelo, pero sí te estás colgando de la fama de Shakira. Ella te contrató para bailar pero no para ser su comadre. Ella no tenía ninguna obligación", mencionó el comunicador. Jenny respondió que el tema era la educación de la artista y comparó su experiencia con la de otros famosos.

Finalmente, la bailarina admitió que seguramente "idealizó" demasiado a Shakira y por eso se llevó una decepción al conocerla. Sin embargo, mencionó que aún la admira como cantante. Por su parte, la barranquillera no se ha pronunciado al respecto.

