Las excepciones para visitar Estados Unidos sin vacuna contra el Covid-19

Los extranjeros que visiten Estados Unidos deberán tener el esquema completo de vacunación contra el Covid-19, sin embargo, existen algunas excepciones para los no vacunados.

Estados Unidos reabrió sus fronteras a partir de este 8 de noviembre. Sin embargo, esta nación anunció que únicamente permitirán el ingreso de personas con esquema completo de vacunación contra el Covid-19.

Toda persona que pretenda viajar por vía aérea a ese país deberá contar con esquema de vacunación completo, asimismo, las autoridades estadounidenses solicitarán un comprobante que respalde que las personas sí se han vacunado contra el Covid-19.

Pese a que las medidas han sido relajadas en Estados Unidos, las personas deberán portar mascarilla y realizarse pruebas que demuestren que no están contagiadas.

Para poder viajar se debe contar con un mínimo de dos semanas de haber recibido la segunda dosis de las vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Casos de Excepción

"He decidido que a los Estados Unidos les conviene alejarse de las restricciones país por país aplicadas anteriormente durante la pandemia de Covid-19 y adoptar una política de transporte aéreo que se base principalmente en la vacunación para avanzar en la reanudación segura de viajes aéreos internacionales a los EE.UU", señaló Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

En cuanto a los viajeros que no sean residentes de Estados Unidos y no estén vacunados se les negará el ingreso, aunque la Casa Blanca manifestó los casos de excepción siguientes:

Menores de 18 años no vacunados. Esto se debe a que aún no existe autorización en varios países de la vacuna contra el Covid-1 9 en niños de 2 a 17 años.

9 en niños de Además, exentos de este pase para ingresar a Estados Unidos , serán aquellas personas que serán voluntarias en ensayos clínicos de las vacunas contra el Covid-19.

, serán aquellas personas que serán voluntarias en ensayos clínicos de las vacunas contra el En este grupo también se exceptúa a personas que necesiten ingresar por emergencia al país norteamericano y ayuda humanitaria, cabe resaltar que este último grupo deberá presentar una carta que sea emitida por el Gobierno de Estados Unidos, en la cual se pueda validar el motivo del viaje.

Cabe mencionar que en los casos de excepción también deberán presentar resultado negativo de un test de Covid-19, el cual debe ser realizado días previos al viaje.

Breaking: Biden has signed a proclamation lifting the 212(f) restrictions on 33 countries and is imposing the new vaccine rules https://t.co/yqwjFDp3ea — davidshepardson (@davidshepardson) October 25, 2021

Rastreo de viajeros

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) enfatizaron que las aerolíneas serán las encargadas de llevar a cabo el rastreo de contactos de los pasajeros para lograr constatar que se cumpla con las nuevas disposiciones de Estados Unidos.

Este mismo sistema permitirá detectar que los viajeros no hayan estado expuestos al virus, es decir, que no hayan tenido contacto con personas infectadas o en cuarentena, para ello, deberán adquirir sus boletos con varias semanas de anticipación.