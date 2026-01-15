Versión Impresa
El mensaje del hijo de alcalde de Masagua tras 40 días del crimen

  • Por Jessica González
15 de enero de 2026, 14:24
El alcalde fue asesinado durante una desfile navideño. (Foto: redes sociales)

El alcalde fue asesinado durante una desfile navideño. (Foto: redes sociales)

Tras 40 días del asesinato de Nelson Marroquín, su hijo envió un emotivo mensaje. 

Nelson Marroquín, alcalde de Masagua, Escuintla, fue víctima de un ataque armado durante un desfile navideño que se realizaba la noche del 6 de diciembre.

El cuerpo del alcalde fue velado por tres días y fue sepultado en la aldea Llanitos, ubicada en el mismo municipio, donde residen sus padres.

A 40 días del crimen, su hijo Oscar Marroquín, envió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales. 

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

"Hoy se cumplen 40 días desde que partiste, papá, y aunque el tiempo avanza, tu recuerdo sigue vivo en nuestros corazones. Tu ausencia duele, pero tu ejemplo permanece. Fuiste un padre amoroso, un hombre íntegro y un servidor incansable de tu pueblo", dice parte del mensaje. 

Marroquín afirma que su padre trabajó con compromiso, honestidad y amor por su gente. 

"Tu memoria vivirá para siempre en nuestra familia y en el corazón de Masagua" expresó.

