"Extraño al amor de mi vida": el mensaje de la esposa del alcalde de Masagua

La ahora viuda del alcalde expresó su dolor a través de las redes sociales.
EN CONTEXTO: El mensaje del hijo de alcalde de Masagua tras 40 días del crimen
Nelson Marroquín, alcalde de Masagua, Escuintla, fue víctima de un ataque armado durante un desfile navideño que se realizaba la noche del 6 de diciembre.
A 40 días del crimen, Fernanda Arriola Marroquín, viuda del alcalde, reapareció en sus redes sociales enviando un mensaje para quien fuera el amor de su vida.
"Hoy se cumplen 40 días sin ti, una realidad dura y profundamente dolorosa. Hoy también se cumplen dos años desde que asumiste el cargo y fuiste nombrado alcalde en funciones", inicia el mensaje.
Arriola afirma que todos extrañan al alcalde que trabajó muy duro para el municipio. Sin embargo, ella extraña "al hombre que estuvo siempre a mi lado, en las buenas y en las malas. Duele saber que ya no te espero para comer, ni verte llegar a casa para contarme cómo estuvo tu día, mi amor".
Sin embargo, expresa que su amor y ejemplo vivirán siempre en su corazón.