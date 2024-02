¿Pura actuación? Exparticipante revela cuánto dinero pagan por ir a "Caso Cerrado"

-

Una mujer reveló su experiencia en el programa "Caso Cerrado" y cuánto pagan por salir en él.

Una usuaria de TikTok, identificada como "Mila", reveló cuánto le pagaron por su actuación en "Caso Cerrado", además de algunos detalles extras sobre el formato.

El programa ha sido emitido en varios países bajo la conducción de la popular Doctora Ana María Polo, donde presenta casos legales de la población latina en Estados Unidos.

Varios exparticipantes han revelado que los casos son actuados, y que son contratados para interpretar las alocadas disputas judiciales. Mila concuerda mencionando que es "pura actuación".

Mila apareció en el capítulo "Feminista al extremo", en el que la demandante era una mujer llamada Camila, una joven que tiene una asociación a favor de los derechos de la mujer.

Por su parte, Mila reveló que Caso Cerrado "es pura actuación y contratan a personas comunes y corrientes para que hagan un guion que se prepara el mismo día, te lo aprendes en tres horas, sales y lo haces como medio aprendido, medio improvisado", explicaba la mujer en un clip de la red social. Sin embargo, cabe aclarar que algunas historias están inspiradas en hechos reales.

Una importante revelación que hizo Mila fue mencionar que la Doctora Polo "no sabe de qué va el caso, ella se entera ahí lo que nosotros ponemos y da como un veredicto. La verdad que me reí muchísimo y gocé", relataba.

De acuerdo con la mujer, a los actores les pagan entre 200 (Q1560) y 400 (Q3121) dólares. "Hay personas que no viven en Miami y las traen, les pagan vuelo, hotel, comida, todo. Además, les pagan por participar en el show. En mi caso personal, soy de Miami", relataba.

"La primera vez que fui iba con otras personas y me iban a pagar solo a mí, me iban a pagar 350 dólares. Pero cuando fuimos a filmar no se pudo porque había un problema en el estudio, entonces nos citaron para otro día y el otro día también me pagaron 350 dólares. En total fueron 700 dólares", explicaba Mila.

Cierra su video mencionando que al día no se filma solo un caso, sino que son cerca de 6 a 8 casos diarios, y todos tienen guionistas y productores diferentes.

