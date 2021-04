Miguel Ángel Rodríguez Chapital, de la primera generación de La Academia (2002), fue expulsado de un centro comercial luego que tres mujeres lo denunciaron con los guardias de seguridad por acoso sexual.

_____

_____

Todo ocurrió en un centro comercial de Puebla. Marco Antonio Silva, periodista de espectáculos de Radio Fórmula, explicó en su canal de Youtube qué ocurrió:

“Trágico y dramático momento vivió un cantante de la primera generación de La Academia, Miguel Ángel, el 2 de abril al llegar a un centro comercial... fue a comprar un cargador para un celular. Llegó a una tienda especializada, salió y ahí había 3 mujeres enfrente de él. Las tres lo denunciaron ante un policía del mismo centro comercial, diciendo que las estaba acosando. Esa fue la versión de ellas como tal. Los policías llegaron con Miguel Ángel y le dijeron que tenían una queja por parte de las señoritas, 'que dicen que usted las está acosando, que les está tomando fotografías'”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miguel Angel (@miguelaoficial)

Los elementos de seguridad le pidieron a Miguel Ángel ver su celular y al notar que no había imágenes de las mujeres, le ofrecieron disculpas, sin embargo 'una de ellas se le acercó a reclamarle que le estuviera tomando fotos y videos. Empezó a armar un escándalo en uno de los centros comerciales más grandes de Puebla. De nuevo llegan los policías y ella les dicen que la está acosando Miguel Ángel. Sin argumentos, los policías procedieron a expulsar a Miguel Ángel por la puerta de atrás y le pidieron que no volviera a entrar porque la señorita lo estaba denunciando, aunque no tuvieran ninguna prueba”.

Según el reportero, los agentes le dijeron que no querían meterse en ningún problema y “lo llevaron a la puerta de la salida", luego de esto él contó el hecho en redes sociales y afirmó que lo habían discriminado.



Sufrí discriminación por ser hombre por parte de la plaza Angelópolis checa @SandraOrtizVe checa @RedLopezDiaz@AztecaUNO @aztecapuebla @TamaraVieytehttps://t.co/IUbJWijyBd — Miguel Angel Rodríguez Chapital (@miguelaoficial) March 30, 2021

La gerente del centro comercial revisó los videos y notó que el cantante nunca tuvo contacto con las mujeres, nunca se les acercó y no hubo intercambio de miradas o palabras, por ello le ofreció disculpas.

El cantante denunció al establecimiento ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, pues vivió un mal momento.