¡Queda fuera! Expulsan a Neymar en su primer partido con el PSG tras mundial de Qatar

En su primer encuentro con el Paris Saint German (PSG) luego del Mundial de Qatar, Neymar fue expulsado de la cancha luego de recibir dos tarjetas amarillas en cuestión de dos minutos.

Todo ocurrió mientras jugaba contra el Estrasburgo. La primera sanción llegó por soltar un manotazo a Thomasson, y después por "fingir" una falta dentro del área rival cuando el marcador ya estaba igualado.

El conjunto parisino finalizó con diez jugadores en la cancha en el Parque de los Príncipes. Finalmente, el marcador fue favorable para el PSG que terminó 2-1 con un gol de penal que marcó Kylian Mbappé en el 90+6.

