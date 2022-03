Extrabajadora de Luis Miguel afirma que tenía prohibido "verlo a la cara"

La mujer que afirmó haber trabajado con Luis Miguel dijo que su experiencia con el cantante fue muy desagradable.

Una extrabajadora de Luis Miguel reveló que el cantante no deja que sus empleados lo vean directamente, afirmando que debía voltear a la pared cuando él pasaba.

El generador de contenido Alex Larracin entrevistó a Ana Villarín, quien ha trabajado "backstage" para varios artistas en sus conciertos, como la banda Artic Monkeys o Morrisey.

"¿Cómo es trabajar para Luis Miguel?", preguntó Alex.

"Trabajé con otra empresa que está ligada a esta empresa de conciertos... me hicieron varias preguntas para ver que pudiera hacer el trabajo", respondió.

"... No es un artista fácil", dijo, mientras ambos recordaron un top de los artistas más complicados al que ella nombró en su cuenta de TikTok y donde afirmó que trabajar con Luis Miguel era "menos de cero, números negativos”.

"No lo voy a contar, les puedo dar grandes rasgos pero detalles no, hasta tienes que firmar tu acuerdo de confidencialidad que casi ningún artista lo hace, desde ahí, mmm, red flags (banderas rojas) sabía que no era lo normal", afirmó.

"Algo que nunca entendía era que cuando llegaba Luis Miguel, que era tardísimo, casi siempre llegaba tarde a los conciertos, nadie podía estar viéndolo porque no le gustaba, todos nos teníamos que voltear hacia la pared, decían: 'ya va a llegar, todos voltéense a la pared para que no lo vean' y yo no entendía, más cuando era el tercer día, que ya se le pudo haber pasado la emoción de verlo a todos", dijo.

La conversación quedó allí, pues el entrevistador dijo que no quería meter en problemas a la joven.

