"Prefiero Guatemala": extranjera revela por qué decidió mudarse al país (video)

La extranjera comparte sus experiencias viviendo en Guatemala, país que la tiene encantada.

Como "Una gringa en Guatemala" se hace llamar Allison Taylor en redes sociales, una joven estadounidense que vive en el país centroamericano desde hace ocho años.

A través de TikTok, Taylor comparte videos contando distintas experiencias que vive estando en territorio guatemalteco, También responde las preguntas más frecuentes que recibe de sus seguidores.

Recientemente, la joven reveló por qué decidió vivir en Guatemala, y dejar los Estados Unidos. Su respuesta encantó a miles de usuarios.

"No quiero hablar más de los Estados Unidos, porque hay muchas cosas buenas allá. Yo entiendo eso al cien, pero yo les digo que me gusta más la gente de Guatemala que de Estados Unidos", expresó.

"Lo que me molesta tanto de muchos gringos, no de todos, es que piensan que son los mejores del mundo y no tienen mucho interés en aprender sobre otras culturas y eso me vuelve loca", añadió.

Allison reiteró que la cultura latina para ella es la mejor del mundo: "Amo la cultura latina, me fascina que muchos latinos tienen tan poco pero son la gente más linda, más amable, más cariñosa del mundo. Amo eso de Guatemala".

Sin embargo, en otro video confiesa que fueron sus padres los que decidieron mudarse a Guatemala, luego de siete años de vivir en México. Y aunque al inicio no le pareció la idea, tras un año estando en el país "me enamoré completamente de Guatemala y ahora es mi hogar".