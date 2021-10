El extraño accesorio en la boca de Angelina Jolie que causó curiosidad

Angelina Jolie sorprendió con un accesorio que cubría desde su labio a su barbilla. El extraño complemento se robó el show.

Durante la alfombra azul de la premier de la película Eternals de Marvel Studios, la actriz llegó junto a cinco de sus hijos con un look que llamó la atención de los internautas.

Angelina llevó un extraño pendiente que se sostenía en su quijada como parte de su conjunto.

Durante algunas entrevistas que los medios le hicieron a la famosa, se notó que Jolie no podía mover con libertad sus labios para hablar y lo hacía manteniendo la boca más cerrada de lo normal. Mucho se especuló acerca de su nueva moda.

Don Lee crashes Angelina Jolie's interview with Variety on the #Eternals red carpet, where they shared a sweet moment bonding over the film. https://t.co/F6rov2HB1g pic.twitter.com/maUO9lKvk0 — Variety (@Variety) October 19, 2021

Definitivamente Jolie hizo una declaración de estilo única. La actriz, de 46 años llevó un vestido de Balmain en color tierra. Según los especialistas su joya facial era de oro, aunque no se sabe con certeza.

En la web no faltaron los comentarios y algunas bromas al respecto:

"Luce como un separador de libros que solía tener", "Funciona como colgador de bolso en la mesa de la cena" y "Encontré mi calzador".

La actriz llegó con 5 de sus 6 hijos.

Angelina acudió con sus hijos. (Foto: AFP)

Angelina interpreta a la guerrera Thena y comparte con Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Kit Harington y Salma Hayek.

La nueva película de Marvel llegará a los cines el 5 de noviembre en Estados Unidos, aún se desconoce cuándo llegará a Latinoamérica.

MIRA EL ACCESORIO DE ANGELINA:

Angelina llamó la atención con su accesorio en el rostro. (Foto: AFP)

Angelina desfiló por la alfombra azul de los Eternals. (Foto: AFP)