Facebook: "Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad”

A través de Twitter, la cuenta oficial de la red social, Facebook manifestó que experimenta problemas, dejó un mensaje a los usuarios donde se afirma que trabajan en una solución.

La compañía explicó que ponen todo su empeño para restablecer lo más pronto posible el servicio y pidió disculpas por los inconvenientes.

“Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”, señaló la empresa.

La compañía no especificó la causa del problema. La caída ocurrió aproximadamente a las 10 de la mañana, hora de Guatemala.

La situación ocurre un día después de que saliera a luz de la persona que filtró a The Wall Street Journal y el Congreso de Estados Unidos, una serie de documentos internos que acusan a la compañía de traición a la democracia en el país del norte.

Frances Haugen, quien trabajó como exgerente de producto del equipo de desinformación cívica de Facebook, admitió ser la fuente que filtró información sobre la compañía. En mayo renunció a su puesto en la empresa.

El Wall Street Journal publicó una serie de reportajes sobre los efectos nocivos de sus productos, basados en una fuente anónima. El pasado domingo en la noche se identificó públicamente en el programa de televisión estadounidense "60 Minutes" (60 Minutos).

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.



Thanks for your patience! — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021

*Con información de Latinus