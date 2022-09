Fatal accidente en juego mecánico deja al menos 16 heridos en India (video)

Una desafortunada escena se vivió en un parque de diversiones en India, luego de que una de las atracciones presentara una falla mecánica.

El hecho sucedido el domingo 4 de septiembre quedó registrado en video, y fue compartido por el periodista Nikhil Choudhary en su cuenta de Twitter.

Live Visual of swing breaking in #Mohali phase 8, Many people got injured. Around 16 women & kids were hospitalised after the incident. pic.twitter.com/bay5IfzHLB — Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) September 4, 2022

"Imagen en vivo de la ruptura del columpio en #Mohali fase 8, muchas personas resultaron heridas. Alrededor de 16 mujeres y niños fueron hospitalizados después del incidente", escribió el comunicador.

Medios locales informaron que los heridos fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano para ser atendidos. Además, se mencionó que una mujer se encuentra en estado crítico.

Otros accidentes

En 2019, un accidente en un parque de atracciones de Ahmedabad, India, dejó dos muertos y decenas de heridos.

En Alemania también se registró un incidente similar, en agosto recién pasado. Dos trenes colisionaron, dejando alrededor de treinta personas heridas.