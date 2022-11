Fallece Irene Cara, cantante de "Flashdance" y "Fame"

La cantante y actriz Irene Cara, creadora de las famosas canciones de los 80, "Fame" y "Flashdance...What a Feeling" murió a los 63 años.

A través de un comunicado publicado este sábado en la cuenta oficial de Twitter de la famosa, se dio a conocer la noticia, aunque se desconoce la causa de la muerte. Cara falleció en su hogar en Florida, Estados Unidos.

Irene Cara durante su actuación den "Fame"

"Anunciamos con profunda tristeza en nombre de la familia el fallecimiento de Irene Cara...la familia de Irene solicita privacidad mientras procesan su dolor. Ella era un alma bellamente dotada, cuyo legado vivirá para siempre a través de su música y películas, los servicios funerarios están pendientes y se planeará un memorial para sus fans en una fecha futura", dice el comunicado.

Nació en el Bronx de Nueva York el 18 de marzo de 1959, era la más pequeña de cinco hermanos e inició su carrera en la televisión hispana. Su padre era puertorriqueño y su madre, cubano-estadounidense.

(Foto: AFP)

La cantante, compositora y actriz se hizo famosa con su papel de Coco Hernández en la película "Fame", además de cantar la canción principal de la cinta. Ganó un Oscar a "Mejor canción original" por "Flashdance...What a Feeling" en 1984.

Después de su trabajo en "Fame", fue nominada a dos premios Grammy como "Mejor Artista Nuevo" y "Mejor Artista Vocal Pop Femenina".

(Foto: AFP)

"Flashdance... What a Feeling" llegó al Hot 100 de Billboard durante 25 semanas en 1983. Ocupó el puesto No. 6 durante seis semanas, según Billboard.

Otra de sus canciones, "Breakdance", lanzada en 1984 rompió récords al alcanzar el No. 8 en el Billboard 100.

This is the absolute worst part of being a publicist. I can't believe I've had to write this, let alone release the news. Please share your thoughts and memories of Irene. I'll be reading each and every one of them and know she'll be smiling from Heaven. She adored her fans. - JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh — Irene Cara (@Irene_Cara) November 26, 2022

