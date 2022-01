Fallece la madre de Juan Carlos Plata

Este 30 de enero falleció la madre del destacado futbolista guatemalteco, Juan Carlos Plata.

El Club Social y Deportivo CSD Municipal publicó una esquela en sus redes sociales la tarde de este domingo para lamentar al deceso de la madre del futbolista Juan Carlos Plata, Luz Elena Plata. "Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de la Sra. Luz Elena Plata, madre de nuestra leyenda, Juan Carlos Plata. D. E. P", dicen las palabras que acompañan la esquela.

Plata destacó como máximo goleador del Municipal con 411 goles y es considerado como el mejor jugador del país por su récord en goles. El "Pin" Plata es reconocido como uno de los jugadores emblemáticos tanto del club como de la Selección de fútbol de Guatemala.

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de la Sra. Luz Elena Plata, madre de nuestra leyenda, Juan Carlos Plata.

D.E.P pic.twitter.com/lP0k8mrlhH — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) January 30, 2022

El deportista publicó en su cuenta de Instagram un extenso y emotivo mensaje póstumo a su madre que dice:

"Mil gracias madrecita por darme la vida el gran privilegio de llevar su apellido Plata con mucho orgullo, hoy nos dejaste pero se que estará ya disfrutando con mi viejito y nachito, escuchando marimba todos juntos.

Gracias madrecita por esos valores que me inculcaron desde muy niño, sé que todas las llamadas de atención por ser un niño muy inquieto me hicieron crecer y madurar muy joven, pero con lo poco o mucho que teníamos siempre fuimos muy felices. Infinitas gracias porque si no me hubiera corregido en su momento no seria la persona que soy.



Gracias madrecita por enseñarme esos valores tan importantes y sabios recordare siempre uno de los más importantes (por favor mijo nunca pero nunca mires por debajo del hombro a ninguno, sigue siendo tú mismo y recordá de dónde vienes). La voy a extrañar muchísimo, sé que desde cielo estará cuidado a toda la familia. Este nos es un adiós si no un hasta pronto madrecita. Luz Elena Plata, la amo".