¿Por qué falló el arma con la que intentaron matar a Cristina Fernández?

Autoridades realizaron el análisis del arma Bersa calibre .32 con la que Fernando Sabag Montiel intentó asesinar a Cristina Kirchner, para saber por qué no se activó al momento del atentado.

Según la División Balística y el Laboratorio Químico el modelo del arma tenía casi 40 años, era apta para el disparo y había sido accionada en algún momento, tenía cinco municiones reales en su cargador y funcionaba perfectamente.

¿Por qué no salió el disparo?

La Policía Federal determinó que Fernando Sabag Montiel, alias "Tedi" no accionó la corredera de manera manual (parte superior del arma que se mueve, alberga el percutor y el cañón) o no quiso hacerlo. Entonces, ninguna bala se montó en la recámara. Al ser cuestionado, el ahora capturado no quiso explicar por qué.

“Se probaron 50 disparos, todos salieron bien, hasta se probó con los cartuchos que tenía en el cargador”, reveló a Infobae, un investigador del caso.

¿De dónde venía el arma?

Un testigo cercano a Fernando Sabag de nombre Mario, dijo que él le pidió que lo acompañara a comprar una pistola, a un área conocida como "La Villa", esta había tenido un titular llamado César Bruno Herrera, vecino, de más de 50 años de edad, que vivía a pocas cuadras de donde vivió "Tedi", sobre la calle Condarco, el último trámite del arma fue su transferencia, en 2002.

Al visitar la casa de Herrera un hermano les dijo que él había muerto. César Bruno y Fernando estaban registrados como taxistas, debido a que el arma no estaba a su nombre, se maneja que el vecino pudo haberle regalado el arma o que "Tedi" la hubiese robado.

Actualmente Sabag Montiel está detenido y la investigación continúa.

(Foto: Oficial)

(Foto. Oficial)