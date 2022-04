Familia que se conducía en motocicleta muere al chocar con un tráiler (video)

Tres integrantes de una familia murieron después de que la motocicleta en que viajaban chocó con un tráiler que se conducía de Guatemala a Tegucigalpa, Honduras.

Un fatal accidente de tránsito se produjo en Santa Bárbara, Tegucigalpa, Honduras, en donde una familia que viajaba en motocicleta murió al colisionar con el furgón de un tráiler.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Samuel Fuentes, Lurbin Madrid Manzanares y su hija de 9 años, Daniela Fuentes; los tres se conducían en el vehículo de dos ruedas.

De acuerdo con los informes preliminares del accidente, la motocicleta sufrió fallas en el sistema de frenos y ocasionó que no se detuviera en la intersección, cuando el vehículo pesado transitaba en ese sector.

El impactante percance vial quedó grabado en un video captado por una cámara de seguridad y revela que el tráiler se conduce en su carril, cuando la moto a toda velocidad impacta en uno de los costados.

Estas son las imágenes del fatal accidente:

Una motocicleta chocó con un tráiler en Honduras. El vehículo pesado viajaba desde Guatemala.



En el percance vial tres miembros de una familia murieron. pic.twitter.com/ysF0PQo1Lr — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) April 27, 2022

El piloto del tráiler viajaba desde Guatemala

Tras el incidente, el conductor del tráiler se detuvo y brindó declaraciones sobre lo ocurrido. En su intervención, indicó que fue un accidente y que él no tuvo culpabilidad de ese percance.

"Acá por el semáforo del Hospital de Santa Bárbara, Tegucigalpa, vengo de Guatemala (...) yo pasé normal, despacio, es una zona urbana. Cuando escuché un ruido, hasta ahorita me estoy dando cuenta que lo que yo escuché fue que la moto pasó debajo de la rastra, pero donde vi los cuerpos tirados me detuve", aseguró el conductor.

Afectado por lo ocurrido, el piloto del vehículo pesado indicó que tiene varios años de experiencia viajando de Guatemala a toda Centroamérica y que lamentablemente por los desperfectos mecánicos de la moto se produjo el accidente.

"Me paré a ver que pasaba y lamentablemente como lo digo y lo diré, lo que tenga que pasar va a pasar, pero lo lamentable es que hay pérdidas humanas (...) Yo no me di cuenta", argumentó el piloto del tráiler.

Estas fueron sus declaraciones: