¡Se casa! Isabella Springmühl anuncia su compromiso

Isabella Springmühl, quien se hizo famosa en el mundo de la moda por sus diseños con un toque guatemalteco, anunció su compromiso emocionando a sus seguidores.

La guatemalteca sorprendió al anunciar este paso importante en su vida, que combinará con su exitosa carrera a nivel internacional.

Foto: Down to Xjabelle.

"Otro sueño que hoy se convierte en realidad, gracias Paco de la Fuente por hacerme tan feliz, gracias a mis padres y a mi familia por su amor y apoyo incondicional en esta maravillosa etapa y gracias a todos, porque sé que comparten mi felicidad", escribió en un post junto a una romántica fotografía con su prometido y mostrando su anillo de compromiso.

¿Quién es Isabella Springmühl?

Con su marca "Down to Xjabelle", Isabella comenzó a sonar fuerte en el mundo de la moda del país, comenzó a crear sus propias piezas a partir de textiles guatemaltecos con hermosos detalles contemporáneos. Con su arte reivindica la inclusión de personas con síndrome de Down en el competitivo mundo del diseño.

Sus piezas han formado parte de importantes pasarelas internacionales como el "London Fashion Week" en Inglaterra, en México e Italia.

Además destacó como una de las primeras marcas que se preocupó por la complexión de las mujeres con el trastorno genético de los cromosomas del par 21.

MIRA LA IMAGEN:

Foto: Down to Xjabelle.

SUS DISEÑOS:

Foto: Down to Xjabelle.

Foto: Down to Xjabelle.