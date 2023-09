Famosa influencer deja una desgarradora carta antes de morir

-

La famosa creadora de contenido dejó una conmovedora carta póstuma en la que se despidió de sus seguidores.

De nueva cuenta, el mundo de la creación de contenido está de luto. Esta vez, por la reconocida influencer británica, Nicky Newman, quien tuvo una intensa lucha contra el cáncer hasta que finalmente le arrebató la vida.

La joven de 35 años compartía experiencias de su vida cotidiana en redes sociales, sobre todo en Instagram, donde cuenta con más de 330 mil seguidores. Pero un desgarrador detalle ha conmovido a su audiencia aún más.

Y es que Nicky decidió dejar una conmovedora carta póstuma para despedirse, la cual fue publicada por su esposo, "El Sr. G", desde la cuenta de ella. En el texto, también hizo una petición a su audiencia.

Nicky Newman tenía cáncer de mama. (Foto: Instagram)

"Si estás leyendo esto, significa que he muerto, pero lo hice cinco años y medio después del diagnóstico, no está nada mal para un cáncer etapa 4. Y nada de 'luchó su batalla sin sentido', yo no perdí nada, el cáncer finalmente se hizo cargo y está bien, todos sabíamos que pasaría", se lee al inicio.

Finalmente, Newman agradeció a todos los que estuvieron acompañándola a lo largo de su enfermedad y pidió algo especial a sus seguidores.

"Prométanme atesorar a los que te rodean y darle a tus amigos y seres queridos los mayores abrazos. ¡Atrapa la vida! Nunca sabes realmente lo que está llegando a la vuelta de la esquina, así que no es nada por sentado. Todos ustedes se han convertido en parte de mi legado", agregó.

Cabe destacar que la salud de Nicky había empeorado desde hace unas semanas. El fin de semana pasado, anunció en redes sociales que debía tomar un descanso, debido a su delicado estado de salud.

La carta que dejó:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nicky & Mr G - Go Grab Life! (@nicknacklou)

