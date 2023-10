Famosa locutora guatemalteca sufrió un accidente

-

María Isabel Flores sufrió un aparatoso incidente que la llevó a ser hospitalizada y operada de emergencia.

Locutora María Isabel Flores

La locutora guatemalteca quien se unió recientemente a la familia de "Fabuestéreo" tras 14 años en "Radio Mía" y otro tiempo en "FM Globo", alarmó a sus fanáticos al compartir una imagen desde una ambulancia, con una de sus piernas totalmente inmovilizada.

"La vida cambia en cuestión de segundos, ¡Gracias a quienes han estado pendiente! Les estaré contando que me pasó, por el momento estoy un poco desconectada recuperándome de una cirugía compleja", afirmó.

Su accidente fue serio y tuvo fuertes consecuencias "No se imaginan cuanta reflexión he tenido con esta difícil prueba, producto de una caída, no le deseo a nadie este dolor" describió en TikTok.

Actualmente Flores se encuentra en un largo proceso de recuperación tras un intenso y complicado procedimiento quirúrgico. La famosa tuvo una fractura de tibia y peroné e importantes fisuras. En la operación le colocaron dos placas y 14 clavos.

¿Quién es María Isabel Flores?

Es una comunicadora guatemalteca originaria de Jalapa, especializada en la locución con una larga trayectoria. Actualmente se encuentra en Fabuestéreo 88.1 en el horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el programa "Que viva la vida".

María Isabel estuvo en "Radio Mía" y "FM Globo" de Radio Corporación Nacional, estuvo en Emisoras Unidas previo a la pandemia del COVID-19; anteriormente fue parte del matutino Morning Kiss de "Kiss FM" junto a Juan Pablo Mata.

