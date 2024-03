¡Está de vuelta! Famoso modelo venezolano emociona con visita a Guatemala (video)

-

El famoso modelo venezolano está de vuelta en Guatemala para ser parte de una actividad. Así ha presumido su visita al país.

Magno Scavo, reconocido modelo venezolano que cuenta con más de 11 millones de seguidores en TikTok, está de vuelta en Guatemala.

El popular creador de contenido estuvo en el país en marzo de 2023, y una vez más ha presumido su nueva visita mediante fotografías y videos en sus redes sociales.

Scavo se encuentra en territorio nacional formando parte de una serie de actividades por la Semana de la Moda. En las últimas horas compartió publicaciones que indicaban que estaba en Antigua Guatemala.

Estare en la semama de la moda del 6 al 9 de marzo.

Magno Scavo es una estrella de las redes como TikTok e Instagram, donde es muy activo e interactúa con sus seguidores. En sus videos acostumbra a modelar vestuarios para distintas ocasiones, con los que recibe miles de reacciones.

Además, recibe elogios de internautas de diversas partes del mundo, quienes destacan su atractivo físico. Scavo tiene esposa y un bebé a quienes también presume con fotografías.

"Guatemala está de moda", escribió en su última publicación de Instagram junto a varias imágenes junto a su pareja en un evento al que asistieron recientemente en el país.

