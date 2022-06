Lo hizo de nuevo: fan de Ricardo Arjona se desnuda en pleno show

Andrea Vivas, la fan de Ricardo Arjona que se hizo viral por desnudarse frente al guatemalteco, volvió a hacerlo, esta vez durante el show "Blanco y Negro" en Tampa, Florida.

Vivas se considera fanática ferviente de Ricardo Arjona y lo ha seguido con un grupo de amigas desde su gira "Viaje" y ya ha asistido a 3 conciertos de "Blanco y Negro".

La joven estuvo presente en el show de Tampa, Florida, Estados Unidos y volvió buscar un buen lugar para quedar cerca, quitándose la ropa durante la interpretación del famoso del tema "Desnuda".

Acerca de su acción dijo en una entrevista que le hicieron al terminar el evento: "¡Súper bueno!, no es el primero ya he venido a tres y en dos me he desnudado completamente", contó.

Al preguntarle qué le diría a Arjona si lo viera cara a cara contestó:

"Que lo amo y que no deja de sorprenderme nunca. Lo sigo desde hace mucho tiempo, mI primer concierto de él fue de la gira "Adentro" en mi ciudad natal, soy de Maracaibo, Venezuela y desde entonces llevaría 13 años siguiéndolo", expresó.

En sus redes sociales Andrea publicó el vestuario que eligió para esa noche especial con su cantante favorito. Un conjunto fácil de quitar.

Andrea Vivas se hizo famosa por desnudarse durante un concierto de Arjona en Dallas Texas. Sin importar la reacción de las personas alrededor de ella, decidió quedar con poca ropa cantando a todo pulmón.

ASÍ VOLVIÓ A HACERLO:

(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)