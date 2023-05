Fanáticos de Coldplay se sorprenden al ver a Messi entre el público (video)

Lionel Messi se volvió tendencia este fin de semana y no por ser campeón con el PSG.

Leo Messi asistió este domingo al último de los cuatro conciertos de Coldplay en Barcelona.

El futbolista argentino del PSG, con su futuro profesional por resolver y en un momento en el que no cesan los rumores sobre su posible regreso al equipo azulgrana, ha viajado a la capital catalana para acudir al Estadi Olímpic Lluís Companys acompañado del también exjugador culé Cesc Fàbregas y sus respectivas parejas.

A poco de entrar al estadio, el público comenzó a corear el nombre de Messi, que ha visto sentado desde el palco el concierto de la banda liderada por Chris Martin.

Lionel Messi no asistirá a la ceremonia del PSG de hoy.



¿El motivo? Está viendo a COLDPLAY EN BARCELONA.



Sí, nene, sí. pic.twitter.com/9ozAz5wDoC — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 28, 2023

Messi + Viva la Vida ❤️pic.twitter.com/n6IUIUa18y — Info Blaugrana (@10InfoBlaugrana) May 29, 2023

pic.twitter.com/dQcOy3gzaq — Messi Xtra (@M30Xtra) May 29, 2023

Cabe recordar que Coldplay fue banda sonora de la etapa dorada del Barça de Pep Guardiola.

Una de las canciones más emblemáticas de Coldplay 'Viva la vida' también se convirtió en el himno del equipo culé en la época donde los títulos llegaron por montones.

¿Qué pasaba por la mente de Leo en ese preciso momento?pic.twitter.com/mhOFGFqTg4 — Fer (@ryghtan) May 29, 2023

En las historias de Instagram de Antonella Rocuzzo se puede ver parte del show que ambos vivieron.