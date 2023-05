Farruko es criticado desde que anunció sus prácticas cristianas

El cantante Farruko ha reaccionado a las críticas que ha recibido desde que anunció que de ahora en adelante se enfocaría en tener una vida dedicada y cercana a Dios.

Farruko ha estado en medio del ojo público desde que anunció su conversión al cristianismo. Sin embargo, sus colegas del género urbano lo han apoyado y expresaron respeto por la decisión tomada.

Carlos Efrén Reyes Rosado, mejor conocido por Farruko, a través de Instagram hizo una publicación en donde respondería a quienes lo han atacado por su conversión a la religión cristiana.

"Yo era el mejor artista, pero era el peor ser humano. Y cuando traté de ser mejor ser humano me convertí en el peor artista", expresó el cantante sobre una fotografía en donde aparece sobre un escenario.

Después de realizar el post, muchos artistas han mostrado su apoyo y le instan a que siga firme a pesar de las críticas y burlas que ha recibido.

"Tú eres el mejor y vivo orgulloso de quien siempre has sido más allá de los escenarios, como buen hijo, hermano, padre y buen amigo. Ya tu legado está escrito, nadie puede borrarlo. Dios es más que bueno. Adelante", expresó en un comentario Tito El Bambino. "Tú eres la bestia, te admiro", señaló Justin Quiles.

¿Por qué Farruko se convirtió al cristianismo?

El cantante puertorriqueño durante un concierto en Miami, Florida, se declaró cristiano, él dijo que la decisión que había tomado era porque a pesar del éxito y el dinero, no se encontraba feliz a tal punto que le estaba afectando en su vida personal.

"Hoy puedo decir que sí, que lo logré, que me va bien, que he logrado muchas cosas, tengo todo el éxito del mundo materialmente. Tuve la canción número uno "Pepas" gracias a Dios, pero les digo algo, yo por las noches lloraba, yo por las noches me sentía vacío, yo siendo el número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo, yo no podía ver a mis hijos", expresó el cantante Farruko.

"Yo no sabía el mensaje que estaba diciendo en mis canciones [...] No me siento orgulloso de eso", señaló Farruko en el concierto donde reveló su conversión al cristianismo.