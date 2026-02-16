Fernando Saravia conquista el título del Campeonato Nacional de Golf Match Play 2026

-

El golfista juvenil Fernando el "Chinito" Saravia tocó la gloria este domingo al conquistar el título del Campeonato Nacional de Golf Match Play 2026, en un encuentro final ante el también juvenil Matías Calderón en la división Campeonato.

MÁS DEPORTES: Jeffrey Echeverría domina fecha 1 del Campeonato de Motovelocidad 2026

La categoría Campeonato, fue una de las más disputadas y exigentes que se disputó en el certamen March Play de Golf. Saravia y Calderón, dos de los jugadores juveniles más destacados en la actualidad en el país, fueron avanzando de ronda hasta enfrentarse en la final del certamen, en el Club Campestre San Isidro.

El Match Play en golf es una modalidad de juego cara a cara, donde se compite hoyo a hoyo contra un oponente, ganando un punto por cada hoyo en el que se logre una puntuación más baja, en lugar de contar el total de golpes de la ronda, como se juega habitualmente en Medal Play. Gana el juego, quien acumula más hoyos conquistados, pudiendo conceder puts, y levantar la bola si ya no hay posibilidad de ganar el hoyo.

Así, este domingo, ambos golfistas se enfrentaron en los últimos 18 hoyos de competencia, siendo Saravia quien se llevó el cetro. Sin duda alguna, este título es uno de los más importantes de la carrera del joven golfista.

En la categoría A, Henry Andereson se hizo con los laureles de la victoria, al derrotar en la final a Eduardo Capmay. Jorge Herrera Venció a Álvaro Mayorga en la B, Luis Fernando Villaverde se impuso a Juan José Urruela en la división C, y Alejandro Méndez Saravia conquistó la victoria en la categoría D, ante Ricardo René Lara.

Con todo ello, finalizó el Campeonato Nacional Match Play 2026, en el cual, varios de los mejores golfistas del país se dieron cita, en esta modalidad de juego, en el field del Club Campestre San Isidro.