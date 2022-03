“Ice Road”: la ficción más vista de Netflix, protagonizada por Liam Neeson

El protagonista de "Ice Road" reveló impresionantes detalles de cómo fueron las grabaciones de la ficción que arrasa en Netflix.

Liam Neeson sigue demostrando que es uno de los actores más acreditados de Hollywood, una de sus mejores actuaciones es la ficción de "Ice Road", la cual fue estrenada recientemente en Netflix, y está arrasando.

La película, que fue filmada en Manitoba, Canadá, se ha convertido en una de las favoritas de los suscriptores de la plataforma de streamig. Fue estrenada en cines en 2021, y tras su éxito, el reconocido actor conversó con Infobae, y reveló cómo se llevaron a cabo las tomas.

"Hacía mucho frío, mucho, pero a mí me gusta el clima frío. Hice varias películas en el frío y no sé, cambia tu cerebro y colecciona pensamientos de una manera diferente, que en el calor. Personalmente me gusta, me gusta acomodarme en todas esas capas de ropa", expresó.

Estas declaraciones sorprendieron a sus seguidores, pues grabaciones de este tipo, por lo regular se llevan a cabo con un croma de fondo. En esta ocasión, fue diferente y la celebridad estuvo feliz de vivir una vez más esa experiencia.

Neeson, quién le dio vida al personaje de "Mike", un camionero especializado en realizar trayectos por rutas heladas y peligrosas, recomendó ver la trama porque promete diversión al público y sobre todo, por que no todo lo que se ve en esa cinta es ficción, ya que resaltó que no fue grabado en un estudio y que nada es artificial.

*Con información de Infobae.