¿Llegará la paz a Hollywood? Guionistas podrían ponerle fin a la huelga

Guionistas y estrellas de Hollywood podrían poner fin a la huelga que inició en mayo de 2023.

El sindicato estadounidense de guionistas (Writers Guild of America, WGA) y los estudios de Hollywood alcanzaron un acuerdo de principio que podría poner fin a una huelga de meses en el sector.

"Alcanzamos un acuerdo tentativo, lo cual quiere decir un acuerdo de principio en todos los puntos del trato, sujeto a una redacción contractual final", indica una carta que el gremio envió a sus miembros y que la AFP pudo consultar.

"Podemos decir, con gran orgullo, que este acuerdo es excepcional, con significativos logros y protecciones para guionistas en todos los sectores", señala la misiva, que no da detalles del arreglo.

To our fellow union siblings who serve on the WGA Negotiating Committee, we extend our heartfelt congratulations on securing a tentative agreement with the AMPTP.



1/4 pic.twitter.com/ZfeGOrmQ4C — SAG-AFTRA (@sagaftra) September 25, 2023

"Para ser claros, nadie regresará a trabajar hasta que sea específicamente autorizado por el sindicato. Estamos aún en huelga hasta entonces. Pero, desde hoy, suspendemos las protestas", indica.

Un escueto comunicado conjunto del WGA y la AMPTPT, el grupo que representa a los estudios y a las empresas de "streaming", confirmó el acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró este lunes 25 de septiembre el acuerdo. "Aplaudo" a ambas partes "por haber alcanzado un acuerdo de principio que permitirá a los guionistas retomar su importante trabajo", afirmó en un comunicado, en el que saludó el "poder de la negociación colectiva".

Huelga de actores

Miles de guionistas de cine y televisión dejaron de trabajar a comienzos de mayo en demanda de mejor paga, mayores premios por crear shows exitosos y protección contra la inteligencia artificial (IA).

Llevan meses formando movilizaciones frente a estudios como Netflix y Disney y, a mediados de julio, se les unieron los actores en huelga, dejando prácticamente vacíos los normalmente concurridos platós de Hollywood.

Foto: Getty Images

El sindicato de actores SAG-AFTRA felicitó al WGA por el principio del acuerdo y elogió la "increíble fuerza, resistencia y solidaridad de las protestas".

"Mientras esperamos revisar el acuerdo provisional de la WGA y la AMPTP, seguimos comprometidos a lograr las condiciones necesarias para nuestros miembros", informó el gremio.

Las negociaciones entre los estudios y los guionistas llevaban semanas estancadas, hasta que en los últimos días parecía haberse inyectado un nuevo sentido de urgencia al proceso, con la asistencia personal a las conversaciones de los responsables de Netflix, Disney, Universal y Warner Bros Discovery.

Entre sus reivindicaciones, los guionistas afirman que sus salarios no se han mantenido a la par de la inflación y que el auge de la transmisión en internet ha reducido los pagos "residuales" que ganan cuando una serie en la que trabajan se convierte en un gran éxito.

Los guionistas también han exigido que se limite el uso de la IA, ya que temen que pueda utilizarse para sustituirlos parcialmente en la elaboración de guiones de películas o series, lo que reduciría aún más sus ingresos.

Millones de dólares

El Financial Times dio cuenta de un informe del instituto Milken que, a inicios de septiembre, estimaba el costo de la huelga para Hollywood en unos 5,000 millones de dólares.

Con 146 días, la huelga de WGA es mucho más larga que la de los guionistas que paralizaron sus actividades por 100 jornadas, entre 2007 y 2008, y que costó 2,100 millones de dólares a la economía de California.

Aunque la huelga de guionistas termine, no será necesariamente el caso de la paralización de actores, que continuará. No hay reportes de conversaciones entre los estudios y SAG-AFTRA, que reúne a 160,000 de ellos.

"Seguimos en huelga en nuestro contrato de TV/Teatro y seguimos instando a los directores ejecutivos de los estudios y 'streamers' y a la AMPTP a que vuelvan a la mesa y lleguen al acuerdo justo que nuestros miembros merecen y exigen", confirmó SAG-AFTRA.