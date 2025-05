Firman Carta de Aceptación de Modernización de Puerto Quetzal

-

Este jueves se realizó la firma de la Carta de Aceptación del Proyecto de Modernización de Puerto Quetzal entre Guatemala y Estados Unidos.

Esta se realizó en el Palacio Nacional de la Cultura y durante el acto estuvieron presentes el presidente de la República, Bernardo Arévalo, el ministro de la Defensa, Henry David Sáenz y Alvin Holsey, Comandante del Comando Sur de EEUU, entre otros funcionarios.

"Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo guatemalteco al firmar un acuerdo histórico que da inicio al Proyecto de Modernización de Puerto Quetzal, una obra estratégica para nuestra seguridad territorial y marítima", indicó Sáenz.

También explicó que gracias al apoyo de su socio, Estados Unidos, avanzan hacia un Ejército más moderno, profesional y capacitado.

El proyecto

Según Sáenz, este proyecto contribuirá a fortalecer la seguridad nacional, mejorar las capacidades logísticas y económicas.

También mitigar amenazas transnacionales y combatir flujos ilícitos y redes criminales, aseveró durante su discurso.

Así fue la firma:

Acto de firma de la Carta de Aceptación de la Modernización de Puerto Quetzal https://t.co/g8pzOkOaIK — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) May 23, 2025