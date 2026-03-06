Postuladora MP: 10 aspirantes quedan fuera para Fiscal General

-

Con 14 votos a favor, la Postuladora para Fiscal General aprobó la reincorporación al proceso de postulación a la postulante Sully Claudet Merlos Moya, lo que incrementó a 48 los aspirantes.

Tras conocer la respectiva defensa, la Comisión de Postulación para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), decidió incorporar a la lista de aspirantes que continúan en el proceso a uno sólo de los 11 postulantes que habían sido excluidos.

Con esto, confirmó la exclusión de los restantes 10 aspirantes por incumplimiento en los requisitos legales y exigidos en la convocatoria.

El aspirante que se incorpora a la lista de postulantes es Sully Claudet Merlos Moya, por lo que ahora la lista de aspirantes a Fiscal General y Jefe del MP para el período 2026-2030 se incrementó a 48.

Reincorporación

En esta sesión, la Postuladora valoró los argumentos presentados por Merlos Moya, por lo que con el voto favorable de 14 comisionados fue reincorporada al proceso.

Merlos Moya había sido excluida temporalmente del proceso por no haber firmado el formulario de solicitud y porque en las actas notariales consignó como oficio "comerciante", lo cual no coincide con la profesión del cargo al que aspira.

Es de destacar que, durante la deliberación de su defensa, la secretaría de la Comisión, Patricia Gámez, presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), expuso que, con anterioridad el pleno de comisionados había aceptado la postulación de uno de los aspirantes pese a que éste no había firmado el mismo documento que Merlos Moya.

Excluidos

Con la reincorporación de Merlos Moya a la lista de aspirantes que continúan en el proceso de postulación para Fiscal General, se confirma la exclusión de 10 postulantes siendo éstos: