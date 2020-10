Fiscal responde a funcionario de EE.UU. por procesos contra FECI

La jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, le respondió al subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, quien criticó la decisión de iniciar procesos administrativos contra miembros de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

⭐️ Síguenos en Google News dando clic a la estrella

"El Fiscal General tiene el deber de perseguir las denuncias legítimas de corrupción dondequiera que lleven. Procese a los corruptos, no a los fiscales anticorrupción en FECI", escribió Kozak este jueves en su cuenta de Twitter.

MIRA AQUÍ:

En un comunicado, Porras aseguró que su "actuación siempre será ajustada a derecho y a la ley".

Los procesos administrativos abiertos señalan al jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, y a otros integrantes de esa dependencia.

TE PUEDE INTERESAR:

"En el caso en mención, se dio trámite, como cualquier denuncia, porque la ley así lo determina", enfatizó Porras en el texto.

"No puede existir impunidad administrativa y/o penal para nadie, por eso es necesaria la investigación", agrega el comunicado.

Porras recordó que tuvo una reunión virtual con Kozak el martes 29 de septiembre de 2020.

"Me quedo con las últimas palabras expresadas por usted en nuestra conversación: 'no podemos ni vamos a influir de ninguna manera en las decisiones que ustedes puedan tomar, ese no es nuestro papel, sino es la decisión soberana del pueblo de Guatemala'", concluye Porras en el comunicado.

ADEMÁS:

Varias de estas denuncias presentadas contra Sandoval y su equipo fueron presentadas por personas que han sido señaladas en investigaciones de la FECI, como Gustavo Alejos.