Flaminia rompe el silencio tras denunciar a Juan Pablo Gutiérrez por violencia

La cantante y médica Flaminia Villagrán rompió el silencio tras denunciar a su pareja, Juan Pablo Gutiérrez, por violencia contra la mujer.

En sus redes sociales, Flaminia publicó un video de 7 minutos donde asegura que ella y sus hijos se encuentran bien y recibiendo la ayuda de las instituciones encargadas que llevan el caso.

Además agradeció a las personas que están pendientes del caso; sin embargo, lamenta que reciba mensajes que avalan la violencia que sufrió.

Flaminia hizo un llamado a no ser tolerantes con situaciones como la violencia psicológica y el propio bullying que se le hace a la propia víctima.

“Realmente lo que hacen es que se burlan de la víctima, quien no tuvo la culpa. La violencia y abuso es más común de lo que creemos. Muchas personas quieren denunciarlo y no se atreven por el qué dirán”, afirmó la cantante.

Además hizo un llamado a ser más empácticos con este tipo de casos ya que cualquiera puede ser víctima de abusos.

“Independientemente del estatus o profesión, yo soy médico y son cosas que uno no se espera en la vida”, aseguró en el video.

Llamado a detener la violencia

Flaminia además hizo un llamado a la sociedad para detener la violencia y dejar los comentarios negativos.

“Quiero decirle a la gente que sufre violencia que no están solos, me pueden hablar y les puedo orientar y estoy por ustedes y que como sociedad nos pongamos la mano en el corazón y no ver el abuso como algo normal”, aseguró.

Además aseguró que ella es independiente, ya que tiene su carrera y trabajo, con lo cual paga los gastos de su casa e hijos.

“Contrario a lo que dicen, de plano ella estaba ahí por… No, siempre he sido independiente, llevado los gastos de casa y de mis hijos. A las mueres les digo que no tengan miedo de ser profesionales y ser fuertes”, afirmó.

El caso

El abogado Juan Pablo Gutiérrez Paz fue capturado el viernes 18 de junio señalado de violencia contra la mujer en su manifestación física y psicológica.

La esposa de Gutiérrez Paz, Flaminia Villagrán, presentó la denuncia. Según el reporte policial, el hoy detenido llegó a una clínica en la que labora su pareja a escandalizar y amenazarla.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) evaluó a la víctima y los informes serán presentados como pruebas durante el proceso judicial.

El abogado es señalado de los delitos de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado y violencia contra la mujer en su manifestación psicológica en el ámbito privado.