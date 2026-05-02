Hansi Flick pide calma a sus jugadores pese a estar cerca del título de La Liga

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, valoró el triunfo ante el Osasuna (2-1) en condición de visitante y resaltó la respuesta de su equipo en un momento clave de la temporada.
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El alemán reconoció que, pese a estar cerca del título, aún deben esperar. "Hemos hecho nuestro trabajo; ahora toca ver qué pasa mañana o la próxima semana", comentó en rueda de prensa tras el encuentro, satisfecho por el rendimiento mostrado.
Flick también destacó la actitud competitiva de sus jugadores durante el duelo, subrayando la ambición mostrada sobre el terreno de juego como uno de los aspectos más positivos del triunfo.
Además, el entrenador se mostró optimista con el presente y el futuro del equipo, al asegurar que el proyecto azulgrana aún está en construcción. "No estamos al final, estamos empezando", afirmó, convencido de que el Barsa sigue en crecimiento pese a estar cerca de conquistar una nueva liga.
Asimismo, insistió en la necesidad de mantener la concentración en el cierre del campeonato, mientras el equipo permanece a la expectativa de lo que haga el Real Madrid este domingo ante el Espanyol (1:00 p. m.) en la pelea por el título.