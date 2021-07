Nuevo audio de Florentino Pérez: “Cristiano es un imbécil y Mourinho, un anormal”

El Confidencial de España ha vuelto a destapar nuevos audios de Florentino Pérez, esta vez señalando fuertemente a Cristiano Ronaldo y a Jose Mourinho.

El nuevo material está clasificado, según el medio, en dos conversaciones distintas, la última de las cuales se produjo en octubre de 2012.

En ellas, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ataca con dureza a los portugueses que estuvieron bajo su mando durante su segunda etapa como dirigente blanco. Florentino es especialmente duro con Mourinho y Cristiano Ronaldo, al que, directamente, califica como "imbécil".

El presidente del Madrid se expresó de Cristiano así: "Está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Ustedes creen que este hombre es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace. La última tontería que hizo, que la vio todo el mundo mundial.. ¿Por qué crees que hace esa tontería?"

Cristiano Ronaldo es el nuevo centro de la polémica tras la declaraciones filtradas de Florentino Pérez.

En otro fragmento, Florentino incluye al representante de Cristiano Ronaldo:

"(Jorge) Mendes no manda nada en él. Igual que no manda nada en Mourinho. Hasta para las entrevistas. Nada. Ni p*to caso. Estos son tíos con un ego terrible, malcriados los dos, el entrenador y él, y no ven la realidad, porque los dos podrían ganar mucho más dinero si fueran de otra manera. Estos son dos anormales, porque estamos hablando de mucho dinero en el terreno de los derechos de imagen. Además, con esa cara que tienen, con esa manera desafiante, que le caen mal a todo el mundo... ¡Si la publicidad es lo contrario, es todo lo contrario!".

También se refirió sobre la llegada de Pepe durante la presidencia de Ramón Calderón.

"Que los 30 kilos han salido de aquí y han acabado allí, seguro. Ahora hay que ver dónde está la salida del banco. Eso lo hace con Jorge Mendes, que es el representante del presidente del Oporto. Con él todo es raro. Aparecería Mendes y le pagaría a él, que es la coartada del presidente del Oporto. Mendes y él le sacaron dinero al ruso con lo de Mourinho, con lo de Carvalho, con lo de Ferreira... Y ese dinero lo que pasa es que se lo llevan a Suiza. Alguien de los que está en la pomada se tiene que cabrear y nos tiene que dar la pista de esa cuenta en Suiza".

El ego de los dos portugueses era el punto de crítica de Florentino Pérez, según los audios revelados.

Florentino Pérez, por medio de un comunicado publicado por las redes sociales del Real Madrid adelantó que iniciaría un proceso legal tras la publicación de estos audios, los primeros en los que habla mal sobre Iker Casillas y Raúl González.

*Con información de Marca