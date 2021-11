Florinda Meza estuvo comprometida antes de salir con Chespirito

Su relación no fue fácil y estuvo marcada por polémicos momentos.

La historia de amor de Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza ha salido a luz a 7 años de la muerte del genio de la comedia. Su relación no fue fácil y estuvo marcada por polémicos momentos para el convencionalismo de la época (1970), incluso se destapó que ella estuvo comprometida antes de iniciar su relación con Chespirito quién estaba casado y tenía dos hijos.







El medio Infobae dedicó un especial a la relación de 40 años que los famosos tuvieron a 7 años de la muerte del artista (28 de octubre de 2014).

Según se lee, el actor Carlos Villagrán (Quico) salía con Florinda y le pidió consejo a Chespirito sobre cómo manejar la relación, Roberto le habría dicho que lo mejor era terminar el noviazgo para priorizar su carrera y el prestigio del programa.



Para entonces Roberto Gómez Bolaños estaba casado desde hacía 20 años con su primera novia Graciela y le llevaba veinte años a Florinda.

Cuando se separaron con Villagrán, luego de un tiempo, la actriz empezó un vínculo serio con Enrique Segoviano, director de El Chavo del 8 e incluso la pareja se comprometió, acto que al parecer no le pareció a Roberto Gómez, pues él estaba enamorado de la actriz. Ella confesó que en ese momento Chespirito comenzó a cortejarla.

La única foto donde se expresa la relación de Villagrán y Meza. (Foto: Oficial)

“Tuve mis novios, mis pretendientes, mis decepciones, porque además fuera del medio artístico, tuve proyectos de matrimonio, pero el problema es que todos querían que dejara de actuar y yo pensaba: ‘Si les gusto por lo que soy, ¿por qué al casarse me piden que sea otra cosa?, yo no voy a ser lo que les gusta entonces’”, dijo Meza en una entrevista en el pasado mencionada por el medio argentino.

“Estaba a punto de casarme y ahí a Roberto le dio la garrotera: el mayor cortejo fuerte fue cuando supo que me estaba por casar”, agregó, argumentando que en ese entonces el actor tenía fama de mujeriego y trataba de conquistarla enviándole flores a cada lugar donde ella estuviera, incluso si estaba acompañada de un pretendiente.

La actriz aseguró que el noviazgo con su "jefe" puso a prueba todos sus prejuicios y generó mucha discusión entre quienes la veían con malos ojos y la acusaban de ser “roba maridos”; mientras que al actor lo tildaban de “padre abandónico”.

(Foto: Oficial)

Fueron cinco años de conquista antes de empezar su relación hasta que: “Un día dejó de mandarme flores y algo se desacomodó en el mundo para mí. No podía creer que yo, la mujer tan prudente e inteligente, que siempre pensó que el amor debe ser con el corazón sin dejar de pensar con la cabeza, hubiera podido enamorarse de un hombre casado”, confesó.

“Él me decía: ‘Tú eres una mujer diferente’, me compuso una canción que se llama así, ‘Diferente’, que dice cosas muy lindas y yo le recriminaba que cómo le iba a creer si a todas les decía lo mismo y que yo jamás había tenido un romance con un jefe ni menos con un casado, eso es para tontas, es peligrosísimo, es mal negocio, de pronto te quedas sin empleo o sin pareja”, aseguró.

Luego, afirmó que en un bar de Santiago de Chile algo pasó: “Le dije: ‘Si tienes un matrimonio, tienes hijos y tu mujer es linda y buena ¿por qué haces todo lo que haces?’, y él me contestó: ‘Siento que mi vida está vacía, me falta algo, a veces siento que me gustaría que alguien me besara…’”, dijo Florinda.

“Y ahí se me salió: ‘Si quieres besar a alguien,¿por qué no me besas a mí?”, fue la respuesta de Florinda que se selló en un apasionado beso frente a algunas personas en el lugar, incluido Francisco Gómez Bolaños, hermano de Chespirito.

(Foto: Oficial)

“Después del beso me arrepentí, quería dar marcha atrás. Él llevaba dieciocho años de matrimonio en ese momento, seis hijos y una mujer, son siete valijas de bagaje... Por lo que le pasó a él, Roberto siempre le decía a las nuevas parejas: ‘No permitan que haya una fisura en su relación porque esa fisura va creciendo y se convierte en el Cañón del Colorado, y después ninguno de los dos puede saltar al otro lado, la distancia es insalvable y siguen queriendo a esa mujer de otra manera pero su mundo queda vacío, el de cada uno de los dos’, y yo pienso que realmente su mundo estaba vacío”, aclaró.

“Caí como hoja en mar revuelto, me enamoré perdidamente de ese hombre y le dije: ’Yo no quiero ser en tu vida una mujer más, quiero ser la única mujer y él me convenció con su respuesta: ‘Mira, cuando un vaso está lleno no le cabe nada más’”, tras esa conversación Roberto se separó de su esposa y ambos comenzaron una relación formal.

Florinda no se salvó de las críticas pues fue señalada, además agregó que pasó por miradas de desaprobación y muchos desprecios pero ambos permanecieron juntos contra viento y marea. “Nunca en la vida me fue infiel, puedo poner las manos sobre el fuego, vivimos el uno para el otro hasta el final”, sentenció Florinda quien agregó que lo que más le dolió fue verlo sufrir por sus hijos.

¿Por qué no fueron padres?

Florinda dijo que no pudieron ser padres pues el actor se había practicado la vasectomía antes de conocerla, tras vivir 29 años juntos se casaron el 19 de noviembre de 2004.