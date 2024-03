Los memes también manipulan las fotos de Kate Middleton

-

Después de revelar que la foto familiar de la princesa de Gales fue manipulada, los memes no se hicieron esperar en las redes sociales.

EN CONTEXTO: Kate Middleton se disculpa tras polémica por manipulación de foto familiar

La princesa de Gales, Kate Middleton reveló este lunes 12 de marzo que se manipuló la fotografía familiar por el Día de la Madre en Reino Unido (10 de marzo).

A través de un comunicado, Kate admitía haber editado la imagen que se publicó en su perfil oficial de Instagram, en la que aparece acompañada con sus hijos. "Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer", escribió la princesa.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024

Ante ello, los usuarios en redes sociales han desplegado su ingeniosidad para compartir memes tras la publicación de la polémica fotografía familiar de la princesa y cómicas teorías para intentar "explicar" lo que sucede con la duquesa de Cambridge.

Mira algunos memes aquí:

los escritores de “the crown” regresando al ver todo el drama de #katemiddleton pic.twitter.com/08uq8pHc1J — jill biden ‍♀️ (@leonarddddddo) March 12, 2024

Mi teoría sobre lo de Kate Middleton es que se cortó el flequillo y está esperando que le crezca pic.twitter.com/E4DDqVkqya — Jess (@LoDeJess) March 12, 2024

La realeza británica tratando de anunciar que Kate Middleton está bien. pic.twitter.com/PsRnq7oCNK — Danny Hernández (@danny8002) March 12, 2024

Nadie



Kate Middleton retocando la foto familiar: pic.twitter.com/qQjCi2VUSe — Barrios (@Barriosrro) March 12, 2024

la trama de kate middleton me tiene tal que así pic.twitter.com/x2E42Ph8he — Noelia (@Noeelia_11) March 11, 2024